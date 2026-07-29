Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: ग्रामीण एसपी ने बोचहां थाने का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बोचहां थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में लंबित मामलों की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों को फरार आरोपितों की गिरफ्तारी और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की सुरक्षा और पारदर्शी पुलिसिंग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

Muzaffarpur News: ग्रामीण एसपी ने बोचहां थाने का किया औचक निरीक्षण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बुधवार को बोचहां थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की विभिन्न पंजियों की बारीकी से जांच की और क्षेत्र की विधि-व्यवस्था का जायजा लिया।ग्रामीण एसपी ने थाने में दर्ज पुराने एवं लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने मामले के आईओ को निर्देश दिया कि वे लंबे समय से पेंडिंग चल रहे केसों का जल्द से जल्द निष्पादित करें। साथ ही फरार आरोपितों की गिरफ्तारी में तेजी लाएं। इसके अलावे गश्ती बढ़ाने, फरियादियों की समस्याओं को सुनने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा।

​इस दौरान पुलिस अधिकारियों को जनता की सुरक्षा और पारदर्शी पुलिसिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।