Muzaffarpur News: एप पर मिलेगा मंदिर, धर्मशाला, भंडारा व रूट का लोकेशन
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी मोबाइल एप बना रहा है। इस एप में वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, भीड़ की जानकारी, चिकित्सा शिविर, और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एप एंड्रायड पर मुफ्त होगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी मोबाइल एप बना रहा है। सावन माह में इसे चालू करने की तैयारी है। इस एप में वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, भीड़ की ताजा स्थिति, शिव भजन की सुविधा से लेकर मेला रूट, धर्मशाला, कांवरिया शिविर की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा चिकित्सा शिविर, पार्किंग, होटल, एटीएम, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम सहित अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
एप की विशेषताएँ
यह एप एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होगा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भक्तिमय अनुभव देने के लिए यह एप बनाया जा रहा है। एप में बाबा गरीबनाथ के अलावा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में वर्चुअल पूजा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके जरिए श्रद्धालु आसानी से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इससे खासकर शहर के बाहर जिले के अन्य इलाकों या दूसरे जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।
ऑनलाइन मेला क्विज प्रतियोगिता
मोबाइल एप पर क्विज और फोटो प्रतियोगिता भी होगी। इसमें मेला से जुड़ी फोटो अपलोड करनी होगी। क्विज में सवालों का जवाब देना होगा। फोटो शेयरिंग (तस्वीरें डालने) और क्विज (प्रश्नोत्तरी) प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
एप में होंगी ये सुविधाएं:
1. लाइव दर्शन : बाबा गरीबनाथ मंदिर से सीधा प्रसारण।
2. भीड़ की स्थिति : मंदिर क्षेत्र में भीड़ की लाइव जानकारी।
3. शिव भजन : भक्तिमय भजन उपलब्ध होंगे।
4. रूट मैप व लोकेशन ट्रैकिंग : धर्मशाला, भंडारा, पार्किंग, शौचालय आदि की जानकारी।
5. आपातकालीन सहायता : खोया-पाया, आपातकालीन नंबर आदि भी उपलब्ध।
सामान्य प्रश्न
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