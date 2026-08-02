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Muzaffarpur News: व्यावसायिक संघ सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में आयोजित व्यावसायिक संघ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर में लगभग पांच हजार कांवरियों ने भोजन ग्रहण किया। संघ के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि यह सेवा वर्ष 2000 से श्रावण मास के हर सोमवारी को की जाती है।

Muzaffarpur News: व्यावसायिक संघ सेवा शिविर का उद्घाटन

Muzaffarpur News: मुजफ्फपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर व्यावसायिक संघ सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को द्वारकानाथ हाईस्कूल के प्रांगण में किया गया। संघ के अध्यक्ष अभय प्रसाद व सचिव सुमन कुमार ने बताया कि वर्ष 2000 से श्रावण मास के प्रत्येक सोमवारी पर कांवरियों की सेवा की जाती है। रविवार को करीब पांच हजार से अधिक कांवरियों ने शिविर में भोजन ग्रहण किया। इसमें कोषाध्यक्ष उमाकांत गुप्ता, मीडिया प्रभारी राजू रजक, कार्यकारी सदस्य हरिद्वार प्रसाद, अजय रजक, राजीव प्रसाद, प्रिंस कुमार, विक्की माल्या, मोनू रजक, राजू प्रसाद, रंजन साहू, रोहित कुमार, रोशन चौधरी, गणेश प्रसाद आदि सदस्यों ने सहयोग किया।

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