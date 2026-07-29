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Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च के बाद भी प्यासे हैं स्कूली बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: जिले में सरकारी स्कूल के बच्चे प्यासे हैं। सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल लगाने में करोड़ों खर्च के बाद यह हाल है।एक स्कूल में दो से ढाई लाख रुपए तक की

Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च के बाद भी प्यासे हैं स्कूली बच्चे

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले में सरकारी स्कूल के बच्चे प्यासे हैं। सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल लगाने में करोड़ों खर्च के बाद यह हाल है।

पानी की कमी

एक स्कूल में दो से ढाई लाख रुपए तक की राशि पानी के नाम पर खर्च हुई। तीन साल भी नहीं हुए, कहीं सबमर्सिबल काम नहीं कर रहा तो कहीं चोरी हो गयी। स्कूलों में लगे हैंडपंप खराब पड़े हैं। मोतीपुर समेत कई स्कूलों के हेडमास्टर ने इसे लेकर विभाग से गुहार लगाई है।

पानी का प्रबंधन

राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोदरिया अनुसूचित पश्चिमी हो या म.वि. गंगटी मीनापुर इन सभी में चापाकल खराब है। सबमर्सिबल भी शो पीस मात्र है। मीनापुर के कई स्कूलों में रसोइया खाना बनाने के लिये पानी बाहर से ढोकर लाती हैं। इन स्कूलों के बच्चों को पीने के पानी के लिए भी बाहर किसी और के चापाकल पर निर्भर होना पड़ता है।

मरम्मत की समस्या

उ.म. विद्यालय खरहर मीनापुर में वाटर स्टेशन से पानी सोख्ता में नहीं जा रहा है। पानी निकासी वाला पाइप भी डैमेज है। स्कूल प्रबंधन का कहना कि सालभर भी नहीं हुआ, मोटर खराब हो गया। ठेकेदार से बात की गई तो उसका कहना था कि मेरा काम खत्म हो गया है। आप अपने स्तर से मरम्मत करवाएं। पारू दक्षिणी गोपालपुर प्राथमिक स्कूल में सबमर्सिबल काम नहीं कर रहा है और नल भी टूटा हुआ है। ऐसी ही स्थिति औराई, कटरा के कई स्कूलों की है।

चोरी की समस्या

प्राथमिक विद्यालय धनौती नया, मोतीपुर परिसर में विद्यालय के बच्चों के लिए पेयजल के साधन के रूप में दो इंडिया मार्क हैंडपंप है। एक हैंडपंप पूर्णतः बंद है। दूसरे हैंडपंप से पानी तो आता है, लेकिन बालू एवं अन्य दूषित कण निकलते हैं। हेडमास्टर ने विभाग से गुहार लगाई है कि इस भीषण गर्मी में विद्यालय के बच्चों को पेयजल की भारी असुविधा हो रही है। पहले भी आवेदन दिया गया था। दूरभाष से भी कनीय अभियंता से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन आजतक हैंडपंप ठीक नहीं किया गया। विद्यालय में चाहरदिवारी नहीं है, जिससे सबमर्सिबल की टंकी से जुड़े पाइप एवं तार की बाहरी वायरिंग क्षतिग्रस्त हो गयी है। सबमर्सिबल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विद्यालय विकास कोष में कोई राशि भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उसकी मरम्मत करायी जा सके।

सामान्य प्रश्न

स्कूलों में पानी के लिए कितनी राशि खर्च की गई?
एक स्कूल में दो से ढाई लाख रुपए तक की राशि पानी के नाम पर खर्च हुई।
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