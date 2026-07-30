Muzaffarpur News: कैंप में 25 हजार बच्चों का बना अपार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल में लगाए गए कैंप में अब तक 25,000 बच्चों का अपार हो चुका है। शुक्रवार को कैंप का अंतिम दिन है और 16% बच्चों का अभी भी अपार होना बाकी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए अपार कार्ड अब अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों का अपार बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला स्कूल में लगे कैंप में अबतक 25 हजार बच्चों का अपार बना है। शुक्रवार को कैंप का अंतिम दिन है।अभी भी जिले में 16 फीसदी बच्चों का अपार बनना है। गुरुवार को कैंप में 3 हजार से अधिक बच्चों का अपार बनाने को लेकर आवेदन आया। कैंप में प्रखंडवार टेक्निकल टीम, कम्प्यूटर शिक्षकों और अन्य कर्मियों को लगाया गया है। इस बार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अपार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं का अपार बनवाया जा रहा है।मुशहरी के बच्चों का सबसे ज्यादा अपार बनना बाकीजिले में मुशहरी के बच्चों का सबसे ज्यादा अपार बनना बाकी है।
यहां अब भी 36 हजार बच्चों का अपार नहीं बना है। मोतीपुर में 16 हजार, सकरा में 11 हजार और कुढ़नी में 15 हजार बच्चों का अपार नहीं बना है। अन्य प्रखंडों में यह संख्या 1200 से 5 हजार तक है। डीईओ ने कहा कि 31 जुलाई तक जिन स्कूल के बच्चों का अपार नहीं बनेगा, वहां के हेडमास्टर इसके लिए जवाबदेह होंगे।
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