Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: प्रसाद का करोड़ों में कारोबार, मिलावट पर नकेल नाकाम

By Sanjay Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन मेले के दौरान प्रसाद का कारोबार करोड़ों रुपये तक पहुंच जाता है। यहां 500 से अधिक दुकानें लगती हैं और बाहर से भी पेड़ा मंगाया जाता है। खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा दुकानों की जांच होती है। इस बार प्रसाद पर महंगाई का असर दिखेगा, जिससे मूल्य बढ़ रहे हैं।

Muzaffarpur News: प्रसाद का करोड़ों में कारोबार, मिलावट पर नकेल नाकाम

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन मेले में मुजफ्फरपुर में प्रसाद का करोड़ों में कारोबार होता है। सरैयागंज टावर से फकुली तक पांच सौ से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें लगती हैं। इस समय कारोबारी बाहर से भी भारी मात्रा में पेड़ा मंगवाते हैं। हालांकि, इलायची दाना शहर की स्थानीय फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इधर, खाद्य संरक्षा विभाग की टीम उस समय जांच करने पहुंचती जब मेला सजा होता है। बस औपचारिकता निभायी जाती है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: श्रावणी मेले में प्रसाद का कारोबार दस करोड़ से अधिक

खाद्य संरक्षा की जांच

खाद्य संरक्षा पदाधिकारी सुदामा चौधरी ने बताया कि सावन के प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसाद की दुकानों की जांच की जाती है। जहां पर भी मिलावट की संभावना रहती है, उन्हें इंप्रूवमेंट नोटिस थमाया जाता है। इसबार भी जांच की पूरी तैयारी की जा रही है। सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।

स्थानीय बाजार में पेड़ा की मांग

स्थानीय बाजार के साथ-साथ बाहर से भी आता है पेड़ा। सावन में पेड़ा का बहुत बड़ा कारोबार होता है। स्थानीय मिठाई店 पूरे सावन पेड़ा बनाते हैं। मांग बढ़ने पर विक्रेता समस्तीपुर, बेगूसराय, बरौनी, खगड़िया व वैशाली से पेड़ा मंगवाते हैं। सावन में पटना के कारोबारी कानपुर से रेडीमेड खोआ मंगवाते हैं और पेड़ा तैयार कर मेले में उपलब्ध कराते हैं। एक विक्रेता ने बताया कि स्थानीय पेड़ा से सस्ता रेडीमेड पेड़ा मिल जाता है। इधर विक्रेता प्रसाद के नाम पर श्रद्धालु से अच्छी कीमत वसूल लेते हैं। सबसे अधिक बिक्री दूसरी और तीसरी सोमवारी पर होती है। उस समय विक्रेता से श्रद्धालु कीमत भी नहीं पूछते और जरूरत भर पेड़ा खरीद कर चले जाते हैं। बाहर के पेड़ा में एसेंस की मात्रा अधिक रहने से श्रद्धालु उसे सही पेड़ा मानकर खरीदारी कर लेते हैं।

इलायची दाने का कारोबार

शहर में तैयार होता है इलायची दाना। गोला रोड के एक व्यवसायी ने बताया कि इलायची दाना का कारोबार बढ़ने से शहर में ही इसकी फैक्ट्री लगायी गयी है। इलायची दाना का स्टॉक 15 दिन पहले से ही तैयार कर लेते हैं, ताकि सावन शुरू होने के बाद कमी नहीं हो। वहीं, गरीबनाथ मंदिर रोड के एक विक्रेता शंकर चौधरी ने बताया कि इलायची दाना के साथ चूड़ा की भी अधिक मांग है। मुजफ्फरपुर की थोक मंडी में चूड़ा की आपूर्ति मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से अधिक होती है। व्यापारी वहां की मिल को एक माह पहले ही एडवांस देकर ऑर्डर दे देते हैं।

महंगाई का असर

प्रसाद पर भी दिखेगी महंगाई की मार। गरीबनाथ मंदिर रोड के प्रसाद विक्रेता अभिषेक कुमार ने बताया कि सावन में इसबार प्रसाद पर महंगाई की मार पड़ेगी। चूड़ा, पेड़ा और इलायची दाना की कीमत में 20 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। विक्रेताओं ने बताया कि इसबार 40 से 50 करोड़ तक कारोबार पहुंचने का अनुमान है।

दो वर्षों की कीमत प्रतिकिलो में

प्रसाद 2025 2026

पेड़ा 400 440

इलायची दाना 80 100

चूड़ा 80 100

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन मेला में प्रसाद का कारोबार कितना होता है?
इसबार 40 से 50 करोड़ तक कारोबार पहुंचने का अनुमान है।
Sanjay Kumar Singh

लेखक के बारे में

Sanjay Kumar Singh
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।