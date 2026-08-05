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Muzaffarpur News: स्केटिंग रिंक के लिए जमीन की तलाश, सभी सीओ को लिखा गया पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में 12 वर्ष पुराना लॉन टेनिस कोर्ट अब अनुपयोगी है, जबकि जिला प्रशासन स्केटिंग रिंक के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर रहा है। नगर विधायक ने खेल विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन ज़रूरी भूमि उपलब्ध नहीं है। DM की तरफ से भी लॉन टेनिस कोर्ट के भविष्य पर निर्णय भ्रमित बना हुआ है।

Muzaffarpur News: स्केटिंग रिंक के लिए जमीन की तलाश, सभी सीओ को लिखा गया पत्र

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सिकंदरपुर स्थित नेहरू स्टेडियम परिसर में 12 वर्ष पहले बना लॉन टेनिस कोर्ट बदहाल होकर बेकार पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यहां स्केटिंग ग्राउंड बनाना संभव नहीं दिख रहा। अब जिला प्रशासन ने जिलेभर में स्केटिंग रिंक के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जिला खेल अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि सिकंदरपुर स्टेडियम परिसर में अब पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। अनुपयोगी लॉन टेनिस कोर्ट को हटाने के बाद भी स्केटिंग रिंक के लिए जरूरी भूमि नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी सीओ को पत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि की जानकारी मांगी गई है।जिला

खेल अधिकारी के अनुसार, नगर विधायक रंजन कुमार ने खेल विभाग को जिले में स्केटिंग रिंक मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा था। उसके आलोक में सरकार के स्तर पर डीएम के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है। स्केटिंग रिंक के लिए कम से कम 30 मीटर चौड़ा और 7 मीटर लंबा ट्रैक प्रस्तावित है। वहीं, प्रशिक्षण रिंक के लिए लगभग 15×30 मीटर (450 वर्गमीटर) तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 20×40 मीटर (800 वर्गमीटर) क्षेत्र की जरूरत होती है। वर्षों से अनुपयोगी पड़े लॉन टेनिस कोर्ट को रखने या हटाने के बारे में डीएम से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन उन्हेांने कह दिया कि इसके लिए खेल प्राधिकरण से संपर्क करना उचित होगा। लिहाजा, लेनिस कोर्ट का भविष्य भी अब विभागीय निर्णय पर निर्भर है।

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