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Muzaffarpur News: मिठनपुरा-बेला रोड और गोबरसही आरओबी का आज होगा कार्यारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा से इमली चौक (बेला) सड़क के चौड़ीकरण और गोबरसही आरओबी का निर्माण बुधवार से शुरू हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। पथ निर्माण मंत्री शुभारंभ करेंगे।

Muzaffarpur News: मिठनपुरा-बेला रोड और गोबरसही आरओबी का आज होगा कार्यारंभ

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मिठनपुरा से इमली चौक (बेला) सड़क के चौड़ीकरण और गोबरसही आरओबी का बुधवार को पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र विधिवत शुभारंभ करेंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से शहर के पूर्वी क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। पथ निर्माण मंत्री गोबरसही आरओबी निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान डीएम और विभाग के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद रहेंगे।मिठनपुरा से इमली चौक (बेला) सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम बुधवार से शुरू हो जाएगा। यह सड़क 1.30 किमी लंबी है।

इसके चौड़ीकरण पर पथ निर्माण विभाग करीब 14.45 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस सड़क के चौड़ीकरण से शहरवासियों को बेला औद्योगिक क्षेत्र और मुशहरी जाना सुगम होगा। वहीं, गोबरसही में बनने वाले आरओबी की कुल लागत 167 करोड़ रुपये है। इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिट्टी जांच और पाइल टेस्ट पूरा कर लिया गया है। अभी पाइलिंग का काम चल रहा है। इसके निर्माण से गोबरसही सर्किट हाउस रोड पर लगने वाला जाम खत्म होगा। साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी सुचारू रहेगा।

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