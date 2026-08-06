Muzaffarpur News: 72 घंटे में नहीं हुई सफाई तो निगम का घेराव
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगमकर्मियों की हड़ताल के कारण शहरवासियों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जनसुराज पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। पार्टी के सदस्य अब्दुल मजीद ने कहा कि 72 घंटे में सफाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता धरना देंगे। लोग सफाई, पानी और सुविधाओं की कमी से परेशान हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। निगमकर्मियों की हड़ताल के कारण उत्पन्न गंदगी से शहरवासियों को हो रही परेशानी को लेकर गुरुवार को जिला जनसुराज पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के घेराव व प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के संस्थापक सदस्य अब्दुल मजीद ने कहा 72 घंटे में अगर सफाई नहीं हुई तो जनसुराज के कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने को विवश होंगे। सरकार और कर्मियों की लड़ाई का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं। हर जगह कचरा पड़ा है। सफाई, पानी व अन्य सुविधा के लिए निगम को टैक्स-शुल्क देने वाले लोग गंदगी-बीमारी झेलने को विवश हैं। पर उनकी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है।
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