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Muzaffarpur News: प्लेटफॉर्म आठ से सटा खुला नाला बना खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: फोटो : सतीश मुजफ्फरपुर, वसं। जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या आठ से सटे रेलवे लाइन के

Muzaffarpur News: प्लेटफॉर्म आठ से सटा खुला नाला बना खतरा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या आठ से सटे रेलवे लाइन के किनारे खुला नाला खतरा बन चुका है। यहां कोई बैरिकेडिंग भी नहीं की गई है। ऐसे में रोज हादसे की आशंका बनी रहती है। यात्री शॉर्टकट के चक्कर में नियमित पाथवे से प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बजाय पटरी व नाला पार कर ट्रेनों पर चढ़ रहे हैं। अंधेरा होने पर यहां नाला में यात्रियों के गिरने की आशंका अधिक है। जंक्शन पर बना कंबाइन्ड बिल्डिंग टर्मिनल अभी यात्रियों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन परिसर को लोगों ने आम रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

इसी से होकर प्लेटफॉर्म आठ पर रेल पटरी व नाला पार कर लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं।

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