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Muzaffarpur News: हरिनगर व भैरोगंज स्टेशनों के बीच आज सात घंटे नहीं चलेगी ट्रेनें

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नरकटियागंज-पनियहवा रेलखंड पर हरिनगर-भैरोगंज स्टेशनों के बीच 7 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक होगा। इस दौरान चार ट्रेनों में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। यह ब्लॉक यात्री सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया गया है।

Muzaffarpur News: हरिनगर व भैरोगंज स्टेशनों के बीच आज सात घंटे नहीं चलेगी ट्रेनें

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नरकटियागंज-पनियहवा रेलखंड के हरिनगर-भैरोगंज स्टेशनों के बीच स्थित रेल पुल पर कटिंग व कनेक्शन कार्य को लेकर बुधवार को सात घंटे का ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक रहेगा। इस दौरान यहां से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। यह ब्लॉक यात्री सुरक्षा व परिचालन क्षमता बढ़ाने को लेकर लिया गया है।ब्लॉक की वजह से चार ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, लौकहा बाजार से दो घंटे की देरी से खुलेगी। वहीं, 19038 बरौनी जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, बरौनी जंक्शन से एक घंटे की देरी से चलेगी, जबकि, 19726 दरभंगा–खातीपुरा एक्सप्रेस और 15273 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, रक्सौल–नरकटियागंज के बीच 45 रोकी जाएगी।

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Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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