Muzaffarpur News: प्रसाद हॉस्पिटल नहीं खुला, अब दो दिन बाद खुलेगा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का बुधवार को उद्घाटन नहीं हुआ। संचालक डॉ उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि अस्पताल दो दिन में खोला जाएगा। फायर और बिजली ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है। कई मरीज अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि अभी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता प्रसाद हॉस्पिटल बुधवार को नहीं खुला। अस्पताल के संचालक डॉ उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि दो दिन बाद अस्पताल खुलेगा। फायर ऑडिट की रिपोर्ट के बाद अस्पताल शुरू हो जाएगा। पहले बुधवार से ही अस्पताल खुल जाने की बात थी।सूत्रों के मुताबिक, फायर ऑडिट रिपोर्ट के साथ बिजली ऑडिट रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है। दोनों रिपोर्ट के आने के बाद अस्पताल शुरू हो जाएगा। प्रसाद हॉस्पिटल के शुरू होने की सूचना के बाद बुधवार को कई मरीज अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां बताया गया कि अस्पताल अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा कई मरीजों ने डायलिसिस कराने के लिए अस्पताल में फोन किया तो बताया गया कि दो दिन बाद डायलिसिस सेवा शुरू की जाएगी।
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