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Muzaffarpur News: मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो लाइन हाजिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह श्रीकांत चौरसिया को थानाध्यक्ष बनाया गया। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने यह घोषणा की। तुर्की थानेदार पंकज कुमार को गरहां ओपी प्रभारी और सिंटू कुमार को तुर्की थानेदार बनाया गया है।

Muzaffarpur News: मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो लाइन हाजिर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह डीआईयू में तैनात श्रीकांत चौरसिया को थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने गुरुवार की रात यह घोषणा की है। वहीं तुर्की थानेदार पंकज कुमार को गरहां ओपी प्रभारी व सिंटू कुमार को तुर्की थानेदार बनाया गया है। सिंटू इससे पहले गरहां ओपी के प्रभारी थे।

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