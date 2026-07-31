Muzaffarpur News: मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो लाइन हाजिर
Muzaffarpur News: मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह श्रीकांत चौरसिया को थानाध्यक्ष बनाया गया। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने यह घोषणा की। तुर्की थानेदार पंकज कुमार को गरहां ओपी प्रभारी और सिंटू कुमार को तुर्की थानेदार बनाया गया है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मनियारी थानेदार जितेंद्र महतो को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह डीआईयू में तैनात श्रीकांत चौरसिया को थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने गुरुवार की रात यह घोषणा की है। वहीं तुर्की थानेदार पंकज कुमार को गरहां ओपी प्रभारी व सिंटू कुमार को तुर्की थानेदार बनाया गया है। सिंटू इससे पहले गरहां ओपी के प्रभारी थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।