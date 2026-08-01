Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: मरीन ड्राइव से संदिग्ध युवक धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर थाना पुलिस ने मरीन ड्राइव इलाके से नशे में धुत एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाशी के दौरान एक पर्स मिला, जिसमें जेवर और नकदी पाए गए, जो चोरी का सामान हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में युवक का छिनतई और चोरी से संबंध होने का पता चला है।

Muzaffarpur News: मरीन ड्राइव से संदिग्ध युवक धराया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर थाना पुलिस ने मरीन ड्राइव इलाके से नशे में धुत एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। तलाशी में उसके पास से एक पर्स मिला है, जिसमें जेवर व नकदी हैं। आशंका जताई जा रही कि चोरी का सामान है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि उक्त युवक छिनतई व चोरी में शामिल रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।