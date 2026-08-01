Muzaffarpur News: मरीन ड्राइव से संदिग्ध युवक धराया
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर थाना पुलिस ने मरीन ड्राइव इलाके से नशे में धुत एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाशी के दौरान एक पर्स मिला, जिसमें जेवर और नकदी पाए गए, जो चोरी का सामान हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में युवक का छिनतई और चोरी से संबंध होने का पता चला है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर थाना पुलिस ने मरीन ड्राइव इलाके से नशे में धुत एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। तलाशी में उसके पास से एक पर्स मिला है, जिसमें जेवर व नकदी हैं। आशंका जताई जा रही कि चोरी का सामान है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि उक्त युवक छिनतई व चोरी में शामिल रहा है।
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