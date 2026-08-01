Muzaffarpur News: सोलर लोन रिजेक्ट करने वाले बैंकों की होगी जांच

Muzaffarpur News: समीक्षा बैठक -ऋण स्वीकृति में देरी और अनावश्यक अस्वीकृति पर बैंक प्रबंधकों की डीएम ने

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी कुमार गौरव ने शुक्रवार को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी और बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकृत करने वाले बैंकों पर कड़ा रुख अपनाया। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में सर्वाधिक आवेदन खारिज करने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों को तलब कर अस्वीकृत आवेदनों की जांच कराई गई।

बैंकों की अस्वीकृति पर नाराजगी बैठक में सामने आया कि राजस्थान बैंक की शाखाओं ने योजना के तहत प्राप्त सभी ऋण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। इसपर नाराजगी जताते हुए डीएम ने विद्युत अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार को संबंधित शाखा प्रबंधकों से शोकॉज करने तथा एलडीएम और एसडीसी (बैंकिंग) को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बैठक में ईई विजय कुमार, श्रवण कुमार ठाकुर, मो. साजिद हुसैन, केके सिंह के साथ सभी एई, जेई व बैंकों के मौजूद थे।

एमआईटी के एसडीओ से जवाब तलब योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कल्याणी और एमआईटी सब डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता संजय कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं, बेहतर कार्य के लिए रामदयालु के कनीय विद्युत अभियंता (जेई) नीतीश कुमार को सम्मानित करने की बात कही गई।

रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन की प्रगति अब तक 1,700 उपभोक्ताओं के यहां रूफटॉप सोलर इंस्टाल

समीक्षा में बताया गया कि पिछले 15 दिनों में 838 नए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 111 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की गई। इसी अवधि में 137 नए ऋण आवेदन मिले, जिनमें से 72 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वहीं, जिले में अभी तक की कवायद में करीब 1,700 उपभोक्ताओं के यहां रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पूर्वी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना में पिछले एक माह में सर्वाधिक आवेदन अस्वीकृत करने वाली शाखाएं में एसबीआई, तुर्की–10, एसबीआई, महंथ मनियारी–6, बैंक ऑफ इंडिया, बेझा व एसबीआई, यूनिवर्सिटी कैंपस–5, एसबीआई, एडीबी सरैया, एसबीआई, कांटी थर्मल पावर व बैंक ऑफ इंडिया, सकरी सरैया–4, एसबीआई, एग्री मार्केट यार्ड अहियापुर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आमगोला, पीएनबी, बहदीनपुर–3, बिहार ग्रामीण बैंक, अहियापुर–2 शामिल हैं।