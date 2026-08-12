Muzaffarpur News: पार्कों में होगी साप्ताहिक छुट्टी, आज होगा निर्णय
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में शहर के पार्कों में साप्ताहिक छुट्टी लागू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल पार्कों में छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। निगम क्षेत्र में चार पार्क शामिल हैं। बैठक में मौजूद सदस्यों को बैठक की जानकारी पहले से दी जा चुकी है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर के पार्कों में भी साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था होगी। इस पर बुधवार को नगर निगम के सभागार में होने वाली सशक्त स्थाई समिति की बैठक में निर्णय होगा। फिलहाल पार्कों में साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान नहीं है।
बैठक की जानकारी
बैठक को लेकर मेयर निर्मला देवी की ओर से दिए गए कुल पांच एजेंडों में तीसरे नंबर पर सभी पार्कों में छुट्टी का प्रस्ताव शामिल है। वर्तमान में निगम क्षेत्र के अंतर्गत चार पार्क हैं। इनमें कंपनीबाग स्थित जॉर्ज स्मृति उद्यान (सिटी पार्क) व इंदिरा पार्क के अलावा मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी पार्क शामिल हैं। इसके अलावा जूरन छपरा चौराहा के पास डीएम आवास के सामने अमृत महोत्सव पार्क को ग्रीन बेल्ट के तौर पर विकसित किया गया है।
सदस्यों की जानकारी
बैठक को लेकर पूर्व में नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने समिति के सभी सदस्यों को जानकारी दी जा चुकी है। समिति के सात सदस्यों में राजीव पंकू, अभिमन्यु चौहान, अर्चना पंडित, अमित रंजन, इकबाल हुसैन, गनिता देवी व मनौव्वर हुसैन शामिल हैं। इससे पूर्व बीते 29 जुलाई को हुई बैठक में सरकार के मिले अनुदान के लेखा-जोखा समेत कई प्रस्तावों पर जरूरी कागजात या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के चलते चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी।
अहम एजेंडा
नए ऑडिटोरियम भवन के निर्माण से जुड़ी डीपीआर का अवलोकन।
पिछली बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) पर विचार।
वाहन यार्ड में मौजूद संसाधन के रखरखाव और वार्ड स्तर पर आपूर्ति पर विचार।
सामान्य प्रश्न
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