Muzaffarpur News: फाइल दबाए रखने पर चार कर्मियों से जवाब-तलब
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के गायघाट की बरुआरी पंचायत के तत्कालीन सचिव रामश्रेष्ठ पंडित के खिलाफ कार्रवाई की फाइल को वर्षों तक लंबित रखने के मामले में चार जिला पंचायती राज कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम के निर्देश पर जांच समिति ने कार्रवाई में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मियों की पहचान की है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। गायघाट की बरुआरी पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव रामश्रेष्ठ पंडित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की फाइल वर्षों तक लंबित रखने के मामले में जिला पंचायती राज कार्यालय के चार कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम कुमार गौरव के निर्देश पर अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने फाइल में हुई देरी के लिए जिम्मेदार कर्मियों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपी थी।जांच में सामने आया कि वर्ष 2019 से 2024 तक फाइल अलग-अलग स्तर पर लंबित रही। जिन कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक विपिन कुमार, तत्कालीन प्रभारी लिपिक केशव किशोर, तत्कालीन प्रभारी लिपिक रूद्र कांत शर्मा तथा तत्कालीन प्रभारी संविदा लिपिक दीपेंद्र चौधरी शामिल हैं।
वर्ष 2019 से 2021 के दौरान फाइल लंबित रखने वाले एक अन्य कर्मी का भी नाम जांच रिपोर्ट में शामिल है, हालांकि उनका निधन हो चुका है।
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