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Muzaffarpur News: नए केंद्रीय विद्यालय में 320 बच्चों का होगा नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के नए केन्द्रीय विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए 320 बच्चों के नामांकन की मंजूरी मिल गई है। नामांकन की प्रक्रिया चार-पांच दिन में शुरू होगी। इस बार बाल वाटिका और पहली से पांचवीं कक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा।

Muzaffarpur News: नए केंद्रीय विद्यालय में 320 बच्चों का होगा नामांकन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले में महीनों के इंतजार के बाद नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) में सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए मंजूरी मिल गई है। विद्यालय के लिए भूमि के हस्तांतरित होने के साथ ही 320 बच्चों के नामांकन को अनुमति केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने दे दी है। संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत ने इसको लेकर निर्देश दिया है।

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नए केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया

एक महीने में नए केवि में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इस बार बाल वाटिका की तीन कक्षा और पहली से पांचवीं कक्षा में नामांकन होगा। इन सभी में अभी एक-एक सेक्शन रहेगा। इस बार ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगले सत्र में फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। सभी कक्षा में एक सेक्शन में अभी 40-40 बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। हर साल पांचवीं से आगे की एक-एक कक्षा बढ़ती जाएगी। नए केवि के लिए मुशहरी में पांच एकड़ जमीन हंस्तातरित की गई है। भवन बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभी बीबी कॉलेजिएट के प्लस-2 भवन में केवि चलेगा।

आवेदन लेने की प्रक्रिया की शुरुआत

केवि के अधिकारी ने बताया कि चार-पांच दिन में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाल वाटिका एक में 3-4 साल के बच्चे का नामांकन लिया जाएगा। बाल वाटिका 2 में 4-5, बाल वाटिका 3 में 5-6 साल के बच्चे का नामांकन होगा। कक्षा एक में नामांकन के लिए सात से 9 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उम्र का निर्धारण इस सत्र के लिए 31 मार्च के आधार पर किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नए केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
चार-पांच दिन में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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