Muzaffarpur News: अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर प्रहार, छह दुकानों तोड़ी गई
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर नगर निगम की टीम ने कांवरिया मार्ग से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर से अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया। विशेष टीम ने भविष्य में फिर से अतिक्रमण पाए जाने पर सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता नगर निगम की टीम ने बुधवार को कांवरिया मार्ग से जुड़े आधा दर्जन इलाकों में सड़कों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान बुलडोजर से आधा दर्जन अस्थायी दुकानें तोड़ी गईं। रामदयालु गुमटी से अभियान की शुरुआत हुई। वहां से आरडीएस कॉलेज होते हुए अघोरिया बाजार चौक तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमित हिस्से को खाली कराया गया।अघोरिया बाजार में सड़क किनारे अवैध कब्जा कर बने शेड के नीचे की दो दुकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद पानी टंकी चौक, क्लब रोड से लेकर मिठनपुरा चौक और प्रभात सिनेमा रोड इलाके में मुजफ्फर शाह मजार के पास चार दुकानें तोड़ी गईं।
निगम की विशेष टीम के प्रभारी मनोज कुमार ने दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी।
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