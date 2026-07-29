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Muzaffarpur News: निगमकर्मी आज से बेमियादी हड़ताल पर

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नगर निगम के कर्मचारी अपनी पांच मांगों को लेकर गुरुवार से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे श्रावणी मेला की तैयारियों में बाधा आएगी, खासकर सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। कर्मचारी आंदोलन का निर्णय सरकार की वादा खिलाफी के कारण लिया गया है।

Muzaffarpur News: निगमकर्मी आज से बेमियादी हड़ताल पर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से नगर निगम के कर्मचारी काम छोड़कर बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे श्रावणी मेला की अंतिम तैयारियों के बीच खासकर सफाई व्यवस्था ठप होने से बुरा असर पड़ेगा। कांवरिया मार्ग से लेकर शहर के गली-मोहल्लों तक गंदगी से परेशानी बढ़ जाएगी। इस बीच हड़ताल से पहले बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में कर्मियों की सभा हुई। इसके बाद शाम में निगम कार्यालय से धर्मशाला चौक, मोतीझील होते हुए कल्याणी चौक तक निगमकर्मियों ने जुलूस निकाला।इससे पूर्व सभा में बिहाल लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व में हुए समझौते के बावजूद नगर विकास विभाग व सरकार की वादा खिलाफी से आजिज आकर मुजफ्फरपुर समेत राज्यभर के नगर निकायों में एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा है।

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एक माह पहले आंदोलन की सूचना देने के बावजूद कोई पहल नहीं की गई। सिर्फ मौखिक आश्वासन देकर धरातल पर कुछ नहीं किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अशोक राय व सह संयोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि हड़ताल में आवश्यक सेवा जल कार्य शाखा को छोड़ कर सभी शाखा के कर्मी शामिल होंगे। निगमर्मियों की पांच सूत्री मांगों में दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मियों को नियमित करने, ठेका प्रथा समाप्त करके आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए मानव बल को निगमकर्मी का दर्जा देने, सातवें वेतनमान से जुड़ी बकाया राशि का भुगतान, सेवाकाल में प्रमोशन (एसीपी/एमसीपी) व अन्य शामिल है।

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