Muzaffarpur News: निगमकर्मी आज से बेमियादी हड़ताल पर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से नगर निगम के कर्मचारी काम छोड़कर बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे श्रावणी मेला की अंतिम तैयारियों के बीच खासकर सफाई व्यवस्था ठप होने से बुरा असर पड़ेगा। कांवरिया मार्ग से लेकर शहर के गली-मोहल्लों तक गंदगी से परेशानी बढ़ जाएगी। इस बीच हड़ताल से पहले बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में कर्मियों की सभा हुई। इसके बाद शाम में निगम कार्यालय से धर्मशाला चौक, मोतीझील होते हुए कल्याणी चौक तक निगमकर्मियों ने जुलूस निकाला।इससे पूर्व सभा में बिहाल लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व में हुए समझौते के बावजूद नगर विकास विभाग व सरकार की वादा खिलाफी से आजिज आकर मुजफ्फरपुर समेत राज्यभर के नगर निकायों में एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा है।