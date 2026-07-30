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Muzaffarpur News: वार्ड स्तर पर बनेंगे सामुदायिक केंद्र, पुराने जर्जर भवनों का होगा जीर्णोद्धार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नगर निगम के अंतर्गत वार्ड स्तर पर सामुदायिक केंद्र बनेंगे और पुराने सामुदायिक केंद्रों का जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए 18.68 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में अनुदान के संबंध में विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

Muzaffarpur News: वार्ड स्तर पर बनेंगे सामुदायिक केंद्र, पुराने जर्जर भवनों का होगा जीर्णोद्धार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहर में वार्ड स्तर पर सामुदायिक केंद्र बनेंगे। साथ ही पहले से बने सामुदायिक केंद्र के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार होगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को बुधवार को सशक्त स्थायी समिति (स्टैंडिंग) ने मुहर लगा दी।

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सामुदायिक केंद्रों की स्थिति

वर्तमान में वार्ड संख्या 13, 15 व अन्य जगहों पर पुराने सामुदायिक केंद्रों का बुरा हाल है। चर्चा के दौरान समिति के सदस्य इकबाल हुसैन ने कहा कि सामुदायिक केंद्र बनाने को लेकर निगम के पास करीब 18.68 करोड़ रुपये की राशि भी है। इसके अलावा शहर में छह स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव की संपुष्टि करते हुए स्टैंडिंग ने मुहर लगा दी। इनमें पीएंडटी चौक, हाफिजजी चौक, एलएस कॉलेज, सिकंदरपुर मुक्तिधाम, चक्कर चौक व जेल चौक शामिल हैं।

अनुदान का लेखा-जोखा

24 घंटे में अनुदान का पूरा लेखा-जोखा उपलब्ध कराने का निर्देश

बैठक में अन्यान्य को छोड़ तीन प्रस्ताव रखे गए। आखिरी प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार से मिले अनुदान के आलोक में समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र व बची हुई राशि से जुड़ी रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन, मुकम्मल रिपोर्ट नहीं उपलब्ध होने पर मेयर के साथ ही अन्य सदस्यों ने नाराजगी जताई। साथ ही 24 घंटे के अंदर विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसमें अनुदान के तहत मिली राशि, खर्च व शेष रकम के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी गई है, ताकि बची रकम का विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सके।

निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल

बिजली, नक्शा व अन्य शाखाओं पर भी उठी अंगुली

बैठक में सदस्यों ने निगम की सामान्य, बिजली, नक्शा व अन्य शाखाओं के कामकाज पर भी अंगुली उठाई। राजीव पंकू, अर्चना पंडित, अभिमन्यु चौहान, अमित रंजन व अन्य सदस्यों ने कहा कि तीन महीने से अधिकतर नक्शे की फाइल लंबित पड़ी है। दाखिल-खारिज का भी काम भी दो-दो महीने तक अटका रहता है। जलकार्य शाखा की कार्यप्रणाली भी ठीक नहीं है। बिजली शाखा स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं कर पा रही है। 10 मिस्त्री के साथ 20 के बदले 13 मजदूर हैं। अन्य मजदूरों की बहाली से जुड़ा प्रस्ताव पास होने के बावजूद फाइलों में बंद है। सामान्य शाखा की मनमानी के चलते निगम में कार्यरत व रिटायर कर्मियों को परेशानी हो रही है। चौथे व सातवें वेतमान के बकाया भुगतान लंबित रहने के अलावा पेंशन आदि में भी दिक्कत हो रही है।

सामान्य प्रश्न

मुजफ्फरपुर में सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
नगर निगम के पास सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए करीब 18.68 करोड़ रुपये की राशि है।
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