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Muzaffarpur News: नगर निगम बोर्ड की बैठक 27 जुलाई को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के नगर भवन में 27 जुलाई को मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, कबीर अंत्येष्टि योजना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर चर्चा भी की जाएगी। बैठक की तिथि 20 जुलाई को स्थगित होने के बाद तय की गई है।

Muzaffarpur News: नगर निगम बोर्ड की बैठक 27 जुलाई को

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। अगले 27 जुलाई को नगर भवन में मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक होगी। इसमें श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा होगी। कुल पांच एजेंडों पर विचार होगा। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत वार्ड स्तर पर लोगों से जुड़ी कबीर अंत्येष्टि योजना के अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और रानी लक्ष्मीबाई पेंशन पर भी चर्चा होगी। दरअसल बीते 20 जुलाई को होने वाली निगम की बैठक स्थगित होने के बाद नए सिरे से इसकी तिथि तय की गई है। इस संबंध में गुरुवार को नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने सभी पार्षदों को जानकारी दे दी।

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