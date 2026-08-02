Muzaffarpur News: श्रावणी मेला : मेले में पानी की गुणवत्ता की नियमित होगी जांच

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। श्रावणी मेले में पीएचईडी ने कांवरियों को स्वच्छ पेयजल और सुविधाएं देने का दावा किया है। मेला मार्ग और प्रमुख पड़ावों पर अस्थायी शौचालय, स्नानागार, और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए कुल 66 अस्थायी शौचालय और अन्य सुविधाएं बनाई जा रही हैं।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। श्रावणी मेले में कांवरियों को स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की बेहतर सुविधा देने के लिए पीएचईडी ने व्यापक इंतजाम का दावा किया है। मेला मार्ग और प्रमुख पड़ावों पर अस्थायी शौचालय, यूरिनल, स्नानागार, पेयजल, स्टोरेज टैंक, बोरिंग और रनिंग वाटर की सुविधा होगी।

इन स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम पीएचईडी के एसडीओ प्रकाश कुमार ने बताया कि कांवरिया पथ पर पानी के टैंकर और अस्थायी पेयजल केंद्र संचालित रहेंगे। पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी। यदि किसी स्थान पर दूषित पानी मिलने की शिकायत मिलती है तो तत्काल आपूर्ति बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और दोष दूर होने तक लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आरडीएस कॉलेज परिसर में एक सूचना एवं सहायता स्टॉल भी होगा।

श्रावणी मेले की सुविधाएं एसडीओ ने बताया कि मेला क्षेत्र में कुल 66 अस्थायी शौचालय (एसीपी शीट) लगाए जा रहे हैं। इनमें 46 आरडीएस कॉलेज, जबकि 10-10 जिला स्कूल और गंडक परियोजना कार्यालय में लगे हैं। इसके अलावा 30 अस्थायी यूरिनल होंगे। आरडीएस कॉलेज में एक चापाकल, पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 25 स्नानागार, एक बोरिंग, छह रनिंग वाटर प्वाइंट और पांच मोटर इंस्टॉलेशन की व्यवस्था की जा रही है। मेला क्षेत्र में 1000 लीटर क्षमता के 12 स्टोरेज टैंक लगाए जाएंगे। इनमें छह आरडीएस कॉलेज, एक जिला स्कूल, दो डीएन हाई स्कूल, तथा एक-एक गंडक परियोजना कार्यालय, दूधनाथ मंदिर और मुतलुपुर में स्थापित किए जाएंगे। मेला अवधि में 180 शौचालयों की नियमित सफाई और 123 यूरिनल की मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

पीएचईडी का कार्य कोट

श्रावणी मेले में पीएचईडी श्रद्धालुओं के सहयोग में हर वह काम करेगा, जो अब तक शहरी क्षेत्र में सिर्फ नगर निगम के भरोसे रहा करता था। मेला मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, यूरिनल, शौचालय व स्नानागार की सुविधा मिलेगी। स्वच्छ पेयजल और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

- मो. शमी अख्तर, कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी, मुजफ्फरपुर।