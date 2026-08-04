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Muzaffarpur News: मेयर ने किया नवनिर्मित सड़क-नाला का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी ने वार्ड 38 में 18.43 लाख की लागत से बने सड़क-नाले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को जलजमाव से राहत मिलेगी और आवागमन में सुविधा होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद शबाना परवीन ने की।

Muzaffarpur News: मेयर ने किया नवनिर्मित सड़क-नाला का लोकार्पण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मेयर निर्मला देवी ने मंगलवार को वार्ड 38 में निगम के प्रोजेक्ट से 18.43 लाख में बने नवनिर्मित सड़क-नाला का फीता काटकर लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि नाला व सड़क बनने से लोगों को जलजमाव से मुक्ति मिलने के साथ ही आवागमन में भी सुविधा होगी। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद शबाना परवीन ने की। इस मौके पर डॉ. एके दास, इकबाल कुरैशी, फिरोज व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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