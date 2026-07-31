Muzaffarpur News: पार्किंग को लेकर संवेदक व रेलकर्मियों की हुई बैठक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई। एरिया मैनेजर रविशंकर महतो की अगुवाई में रेलवे और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने चर्चा की। सीटीबी के संचालन के बाद वाहनों की संख्या में कमी आई है, जिससे आम लोग भी रेलकर्मियों के लिए निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने लगे हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जंक्शन पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को जंक्शन पर बैठक हुई। इसमें एरिया मैनेजर रविशंकर महतो के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी, ट्रेन मैनेजर व लोको पायलट के साथ वाणिज्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। साथ ही जंक्शन की पार्किंग व्यवस्था की देखरेख कर रही एजेंसी के भी लोग शामिल हुए।संवेदक ने रेलवे से कहा कि जब से सीटीबी का संचालन शुरू हुआ, उनके यहां वाहनों का फुटफॉल घट गया है। औसतन एक सौ से अधिक वाहनों की संख्या घटी है। संवेदक ने बताया कि सीटीबी में रेलकर्मी अपने वाहनों की पार्किंग करते हैं। यह देख जंक्शन आने वाले बड़ी संख्या में लोग भी अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दे रहे हैं।
जबकि रेलकर्मियों के लिए पार्किंग एरिया में ही पार्किंग की व्यवस्था अलग जगह पर है। उन्हें मासिक पास दिया जाता है। लेकिन, ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे आम आदमी भी वाहन सीटीबी में लगाकर चले जा रहे हैं। इसपर रेलवे की ओर से वरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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