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Muzaffarpur News: जिले में 804 ट्रांसफॉर्मर बदलेंगे, दूर होगी लो-वोल्टेज की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में लो-वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 804 सिंगल-फेज ट्रांसफॉर्मर को बदलने की योजना बनाई गई है। इसके स्थान पर 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वार्षिक सोलर मेला हर महीने आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है ताकि योजना के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके।

Muzaffarpur News: जिले में 804 ट्रांसफॉर्मर बदलेंगे, दूर होगी लो-वोल्टेज की समस्या

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले में लंबे समय से चली आ रही लो-वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 804 सिंगल-फेज ट्रांसफॉर्मरों (16 केवीए) को बदलने की तैयारी है। इनकी जगह 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। जिला विद्युत समिति के माध्यम से विद्युत विभाग मुख्यालय को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री सह सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिला विद्युत समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सोलर मेले की योजना

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडियो क्लिप समेत अन्य माध्यमों से योजना की जानकारी देने को कहा गया। जिले में अब तक 1740 उपभोक्ताओं के परिसरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुका है।

सूर्यघर योजना की समीक्षा

डीएम ने बताया कि योजना से अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने के लिए हर माह सोलर मेला आयोजित किया जाएगा। सूर्यघर योजना के तहत बैंक ऋण आवेदनों के रिजेक्शन में भी कमी आई है। पहले जहां करीब 45 फीसदी आवेदन रिजेक्ट हो रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर करीब 25 फीसदी रह गया है। बैठक में बैंकवार ऋण रिजेक्शन की समीक्षा और विश्लेषण करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि

बैठक में जिले के सभी विधायक, डीएम कुमार गौरव, डीडीसी निशांत सिहारा समेत विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश, कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार ठाकुर, विजय कुमार, केके सिंह, मोहम्मद साजिद हुसैन और सहायक अभियंता मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने जिले में बिजली आपूर्ति, लो-वोल्टेज, उपभोक्ता समस्याओं और विद्युत आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दे उठाए।

सामान्य प्रश्न

लो-वोल्टेज समस्या के समाधान के लिए क्या निर्णय लिया गया है?
804 सिंगल-फेज ट्रांसफॉर्मरों (16 केवीए) को बदलकर 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।
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