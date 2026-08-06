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Muzaffarpur News: सदर अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति और मरीजों की देखभाल की जांच की गई। अपर समाहर्ता ने डॉक्टरों को गंभीर चेतावनी दी कि वे निर्धारित समय पर ड्यूटी पर आएं। जांच के दौरान मरीजों से भी बातचीत की गई।

Muzaffarpur News: सदर अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार शाम सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व अपर समाहर्ता अपादा प्रबंधन शैलेश कुमार चौधरी ने किया। टीम ने रोस्टर के हिसाब से डॉक्टरों की जांच की। इस दौरान कुछ डॉक्टर देर से आए।अपर समाहर्ता ने एमसीएच और मॉडल अस्पताल दोनों की जांच की। जांच में रोस्टर के अनुसार जिनकी ड्यूटी थी उसमें से कुछ की जगह दूसरे डॉक्टर काम कर रहे थे। टीम ने इस पर आपत्ति जतायी। जांच के दौरान मरीजों से भी टीम ने बात की। मरीजों से पूछा कि यहां कैसा इलाज होता है, डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं, खाना समय पर मिलता है या नहीं।

इसके बाद टीम ने इमरजेंसी में जाकर डॉक्टरों का रोस्टर चेक किया। सभी डॉक्टरों को समय से ड्यूटी पर आने का निर्देश दिया गया। जांच के दौरान डीपीएम सलीम जावेद, अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार भी मौजूद थे।

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