Muzaffarpur News: सील अस्पतालों को खोलने की आयुक्त ने की समीक्षा, मांगी पूरी रिपोर्ट
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल में आग लगने के बाद, जिला प्रशासन ने आठ अस्पतालों को सील किया। हालांकि, कुछ दिन बाद एसडीओ ने इन्हें सीलमुक्त करने का आदेश दिया। आयुक्त गिरिवर दयाल ने स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की, पूरी रिपोर्ट मांगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। प्रसाद अस्पताल में आग लगने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर अहियापुर थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे आठ अस्पतालों को सील किया था। कुछ दिन पहले एसडीओ पूर्वी ने इनको सीलमुक्त करने का आदेश जारी किया। इसकी जानकारी होने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने गुरुवार को मामले की समीक्षा की और मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की।आयुक्त के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार व अन्य कार्रवाई से संबंधित फाइलों को लेकर कमिश्नरी पहुंचे। यहां प्रमंडलीय आयुक्त ने समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
सिविल सर्जन से पूछा कि इन अस्पतालों की देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डीएम होते हैं। सिविल सर्जन सचिव और एसडीओ इसके सदस्य होते हैं। ऐसे में सील बंद आठ अस्पताल एसडीओ के आदेश पर कैसे खुले। ये अस्पताल किस आधार पर सील किए गए और फिर किस आधार पर खोले गए। इसकी पूरी जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त ने सिविल सर्जन से मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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