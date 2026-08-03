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Muzaffarpur News: छह सूत्री मांगों को लेकर डीलरों ने दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने छह सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया। प्रमुख मांगों में आठ महीने की मार्जिन मनी का भुगतान न होना और अनाज के तौल में समस्याएं शामिल हैं। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी और आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा।

Muzaffarpur News: छह सूत्री मांगों को लेकर डीलरों ने दिया धरना

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की जिला इकाई ने छह सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार को समाहरणालय में धरना दिया। नेतृत्व जिला महासचिव देवन रजक कर रहे थे।उन्होंने कहा कि आठ महीने की मार्जिन मनी का भुगतान विक्रेता को नहीं हुआ है। डीएसडी अभिकर्ता द्वारा डीलरों की दुकान पर अनाज का तौल नहीं किया जाता है। वजन कम रहने से विक्रेताओं को राशन वितरण करने में परेशानी होती है। अनाज वितरण करने के समय सर्वर भी जटिल समस्या है। जिला आपूर्ति टास्कफोर्स की मासिक बैठक में विक्रेताओं को बुलाने की मांग भी की।

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अंत में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। धरना में शशिनाथ ठाकुर, राम बाबू पटेल, जानकी रमन शाही, मनोज कुमार बैठा, जगत राय, भीम बली सहनी, साहिंदर पासवान, मेघु रजक, महेश पासवान, अंटू कुमार, विनोद चौधरी, मुकेश कुमार, अरुण कुमार राय, जयप्रकाश, हरिश्चंद्र राम, रामसेवक, ओमदेव आदि शामिल हुए।

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