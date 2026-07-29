Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: कांवरिया पथ पर 24 घंटे तैनात रहेगा मरम्मत दल

By Mukesh Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले के लिए बिजली विभाग ने विस्तृत तैयारियां की हैं। कांवरियों को 24 घंटे निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जगह-जगह मरम्मत दल और फॉल्ट रिस्पांस टीम भी तैनात रहेगी।

Muzaffarpur News: कांवरिया पथ पर 24 घंटे तैनात रहेगा मरम्मत दल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले को लेकर बिजली विभाग ने इस बार तैयारियों का दायरा पहले से अधिक व्यापक कर दिया है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल वन के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार का दावा है कि कांवरियों को निर्बाध, सुरक्षित और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कांवरिया पथ पर विभाग का मरम्मत दल चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगा।

विशेष इंतजाम

उन्होंने बताया कि कांवर पथ और प्रमुख शिव मंदिरों में फॉल्ट रिस्पांस टीम, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, मोबाइल मरम्मत दल और कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रहेंगे। संभावित अधिक लोड वाले क्षेत्रों की पहले से तकनीकी निगरानी की जा रही है। बारिश के दौरान करंट से बचाव के लिए बिजली के खंभों पर विशेष इंसुलेटिंग प्लास्टिक रैपिंग कराई जा रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर खंभों के निचले हिस्सों को विशेष रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। ढीले तारों की मरम्मत, जर्जर पोल व उपकरणों की जांच, अर्थिंग फॉल्ट को युद्धस्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। दूरसंचार कंपनियों के मकड़जाल बना चुके केबल वायर को वे लोग दुरुस्त नहीं करते हैं तो उनको काटकर हटा दिया जाएगा।

ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा

श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सुरक्षा को कांवरिया पथ और प्रमुख शिवालयों के आसपास लगे 50 ट्रांसफॉर्मरों की बैरिकेडिंग करा दी गई है। ट्रांसफॉर्मरों के चारों ओर मजबूत लोहे की जाली या बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि कोई श्रद्धालु सीधे संपर्क में न आ सके।

एलटी लाइनों की सुरक्षा

कांवरिया पथ पर गुजरने वाली सभी लो टेंशन (एलटी) लाइनों को एरियल बंच्ड (एबी) में बदला जा चुका है। एबी केबल इंसुलेटेड होने के कारण बारिश, पेड़ों की टहनियों के संपर्क और आपसी तारों के टकराने से होने वाले शॉर्ट सर्किट व करंट रिसाव की आशंका काफी कम जाती है।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेले के लिए बिजली विभाग ने क्या तैयारियां की हैं?
बिजली विभाग ने 24 घंटे निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।
Mukesh Kumar

लेखक के बारे में

Mukesh Kumar
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।