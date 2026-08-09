Muzaffarpur News: थोक खाद दुकानों की जांच के लिए क्यूआरटी गठित

Muzaffarpur News: डीएम कुमार गौरव की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में क्यूआरटी गठित करने और किसानों की समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया गया। कांटी विधायक ने थोक खाद दुकानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और फर्जी दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की मांग की।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। डीएम कुमार गौरव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें डीएम ने खाद के थोक विक्रेताओं की निगरानी और जांच के लिए क्यूआरटी गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही किसानों को खाद खरीदने में हो रही परेशानी के साथ ही सुझावों के लिए हेल्प डेस्क बनाने को भी डीएओ भारत भूषण को निर्देशित किया।

क्यूआरटी गठन और हेल्प डेस्क डीएओ ने बताया कि डीएम के आदेश पर तीन सदस्यों वाले क्यूआरटी का गठन किया गया है। इसकी कमान सहायक निदेशक पौधा संरक्षण को दी गई है। इसमें दो अन्य सदस्य सहायक निदेशक रसायन व मिट्टी जांच प्रयोगशाला और सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) होंगे। वहीं, किसानों की मदद के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। दो सदस्यों वाली इस टीम में सहायक निदेशक (सांख्यिकी) राजेश कुमार और जिला कृषि कार्यालय के लिपिक कृष्ण आनंद की प्रतिनियुक्ति की गई है।

क्या हुआ बैठक में इसके पूर्व बैठक शुरू होते ही कांटी विधायक अजीत कुमार ने जिले में थोक खाद दुकानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। साथ ही कई दुकानों के अक्रियाशील होने की बात कह उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की मांग की। इसके बाद डीएम ने डीएओ को सभी दुकानों की जांच कर अक्रियाशील और फर्जी दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्देश दिया। वहीं, किसान सलाहकारों के एक ही जगह पर डेढ़ दशक से जमे रहने की शिकायत पर विभागीय नियमानुसार स्थानांतरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में शामिल लोग बैठक में सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी, विधायक अरुण कुमार सिंह, बेबी कुमारी, रंजन कुमार, अजय कुमार के अलावा जिला सहकारिता अधिकारी प्रशांत कुमार और पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल कृषि अधिकारी सहित उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।