Muzaffarpur News: 114 एएनएम को तीन महीने से नहीं मिला काम
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 114 एएनएम को तीन महीनों से काम नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में यह सामने आया है कि इनकी तैनाती स्वास्थ्य उपकेंद्रों में होनी थी, लेकिन चिह्नित नहीं होने के कारण इन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। सीएस ने संबंधित पीएचसी प्रभारियों को उपकेंद्र चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता जिले की 114 एएनएम को तीन महीने से काम नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आयी है। इन एएनएम की तैनाती हाल में ही हुई है। विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि इन एएनएम की तैनाती स्वास्थ्य उपकेंद्रों में की जानी थी, लेकिन पीएचसी स्तर से इनके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र को चिह्नित ही नहीं किया गया। उपकेंद्र चिह्नित नहीं होने से एएनएम कहीं काम नहीं कर रही हैं। सीएस ने सभी पीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि इन एएनएम के लिए उपकेंद्रों को चिह्नित कर उनकी तैनाती की जाए।
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