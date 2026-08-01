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Muzaffarpur News: कचरा उठाव को टीपर लेने गए चालकों को हड़ताली निगमकर्मियों ने खदेड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगमकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मचारियों ने कचरा उठाने वाले चालकों को खदेड़ दिया। नगर आयुक्त ने काम में डिस्टर्ब नहीं करने की अपील की है। एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने हड़तालियों की मांगों का समर्थन किया। 48 घंटे से कचरा उठाव नहीं होने से शहर में 400 टन कचरा जमा हो गया है।

Muzaffarpur News: कचरा उठाव को टीपर लेने गए चालकों को हड़ताली निगमकर्मियों ने खदेड़ा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। निगमकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। सुबह में कचरा उठाव के लिए गुदरी रोड स्थित बहरखाना से टीपर निकालने पहुंचे करीब दो दर्जन चालकों को हड़ताली कर्मचारियों ने खदेड़ दिया। साथ ही टीपर का परिचालन नहीं करने की चेतावनी दी।

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हड़ताली कर्मचारियों की मांग

श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम स्तर पर मानव बल आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से सफाई कार्य के लिए चालक समेत 150 कर्मी मंगाए गए हैं। हालांकि, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त ने मोबाइल पर कर्मचारी संगठनों के बात की। मेले का हवाला देते हुए काम में डिस्टर्ब नहीं करने की अपील की। इस पर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है। निगम के प्रति कोई विरोध नहीं है।

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समर्थन में पहुंचे एमएलसी

दोपहर में हड़ताली कर्मचारियों ने बहलखाना से जुलूस निकाला और निगम कार्यालय परिसर में शाम तक डेरा जमाया। इस दौरान उनके समर्थन में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि निगमकर्मियों की मांगे जायज है। इसे पूरा किया जाना चाहिए। इस दौरान मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अशोक राय, सह संयोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह व अन्य मौजूद रहे।

स्टैंडिंग सदस्यों से मिले

हड़ताली कर्मचारियों ने सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। स्टैंडिंग सदस्य वार्ड पार्षद राजीव पंकू ने हड़तालियों की मांगों से जुड़े प्रस्ताव को पास करने का भरोसा दिया।

400 टन कचरा जमा, शहरवासी परेशान

बीते 48 घंटे से कचरा उठाव नहीं हुआ है। प्रमुख सड़कों से गलियों तक झाड़ू नहीं लगा है। नतीजतन निगम क्षेत्र के 49 वार्डों में 400 टन से अधिक कचरा जमा हो गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीच-बीच में हो रही बारिश के चलते हालात नारकीय हो गई है।

सवालों के उत्तर

मुजफ्फरपुर में हड़ताल कब शुरू हुई?
हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही।
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