Muzaffarpur News: निगमकर्मी बेमियादी हड़ताल पर, शहर में कचरा उठाव ठप
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डेढ़ हजार निगमकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई व्यवस्था ठप हो गई है और सभी शाखाएं बंद हैं। हड़ताली कर्मियों ने पांच सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। फेडरेशन ने वेतनमान से संबंधित बकाया राशि के भुगतान के लिए भी शिकायत की है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ड्यूटी छोड़ कर डेढ़ हजार निगमकर्मी गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सुबह से शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। निगम कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। अन्य दिनों की तरह सभी शाखाएं समय पर खुलीं पर इक्के-दुक्के कर्मी ही नजर आए। टैक्स, नक्शा, सामान्य, विकास, स्थापना व अन्य शाखाओं में कामकाज बंद रहा। अधिकारी व शाखा प्रभारी उपस्थित रहे पर कर्मी नदारद रहे।
हड़ताल का प्रभाव
बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने हड़ताल में निगम के 90 प्रतिशत कर्मियों के शामिल होने का दावा किया है। इनमें 1300 से अधिक सफाईकर्मी शामिल हैं। कहा कि आवश्यक सेवा के चलते बिजली व जलकार्य शाखा को फिलहाल आंदोलन से बाहर रखा गया है। हड़ताल का सबसे अधिक असर सफाई कार्य पर है। मोहल्ले की गलियों से लेकर प्रमुख सड़कों तक कचरे का उठाव नहीं हुआ। जहां-तहां गंदगी पसरी हुई है। दोपहर में हुई बारिश के बाद झिटकहियां समेत कई जगहों पर नारकीय हालात हो गए हैं। रात्रिकालीन सफाई अभियान भी नहीं चला। कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण श्रावणी मेले को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा निगम का विशेष अभियान रोकना पड़ा।
मार्च का आयोजन
पांच सूत्री मांगों को लेकर सरकार व विभाग की वादाखिलाफी के विरोध में गुरुवार को हड़ताली कर्मियों ने चंदवारा पानी कल कैंपस से पुरानी बाजार, प्रभात सिनेमा रोड, माखन साह चौक से गुदरी रोड स्थित बहलखाना तक मार्च निकाला। शुक्रवार को फिर बहलखाना से मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद दिनभर हड़ताली कर्मी निगम परिसर में डेरा डालेंगे।
स्थापना शाखा पर उंगली
फेडरेशन व संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निगम की स्थापना शाखा पर अंगुली उठाई है। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सातवें वेतनमान आदि से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान से पहले कुल राशि का 10 प्रतिशत नजराना मांगा जा रहा है। इसकी शिकायत नगर आयुक्त से की गई है। बताया कि पूर्व में हुए समझौते के बावजूद नगर विकास विभाग व राज्य सरकार की वादाखिलाफी से आजिज आकर मुजफ्फरपुर समेत राज्यभर के नगर निकायों में एक साथ आंदोलन पर उतरने को विवश होना पड़ा है। एक माह पहले आंदोलन की सूचना देने के बावजूद विभाग के स्तर पर कोई पहल नहीं की गई। सिर्फ मौखिक आश्वासन देकर धरातल पर कुछ नहीं किया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंNitish Soni
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