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Muzaffarpur News: निगम की कार्यशैली से नाराज स्टैंडिंग सदस्य 10 से करेंगे सामूहिक अनशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगम के सभी सात सदस्य 10 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह निर्णय निगम की कार्यशैली, अधिकारियों की मनमानी और स्ट्रीट लाइट मरम्मत में देरी के चलते लिया गया है। बैठक में सदस्यों ने इस मुद्दे पर नगर आयुक्त को लिखित सूचना दी।

Muzaffarpur News: निगम की कार्यशैली से नाराज स्टैंडिंग सदस्य 10 से करेंगे सामूहिक अनशन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। निगम की कार्यशैली और अधिकारी-कर्मियों की मनमानी से नाराज स्टैंडिंग के सभी सात सदस्य अगले 10 अगस्त से निगम कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। सशक्त स्थायी समिति की बुधवार को हुई बैठक में नगर आयुक्त व अधिकारियों की मौजूदगी में सदस्यों ने इसकी घोषणा कर दी। इसके पीछे तीन अहम कारण गिनाए गए। इसमें निगम बोर्ड व समिति के निर्णय का अनुपालन नहीं होना, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत में देरी और निगम कार्यालय में अधिकारियों व कर्मियों की मनमानी शामिल है।

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बैठक की जानकारी

बैठक के बाद सदस्यों ने मेयर और नगर आयुक्त को इसकी लिखित जानकारी दी। साथ ही इसे प्रस्तावित अनशन की पूर्व सूचना बताया। पत्र में राजीव पंकू, अभिमन्यु चौहान, अर्चना पंडित, अमित रंजन, मो. इकबाल हुसैन, गनिता देवी और मनौव्वर हुसैन के हस्ताक्षर हैं।

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सदस्यों की नाराजगी

निगम सभागार में मेयर निर्मला देवी की अध्यक्षता में दोपहर ढाई बजे से साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक के आरंभ में ही माहौल गरमा गया। पहले एजेंडा के तहत बीते 30 मार्च, 11 मई और नौ जुलाई की बैठकों में लिए गए निर्णय के कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू सभी सात सदस्य भड़क गए। कहा कि नगर आयुक्त के अधिनस्थ कर्मचारियों की मनमानी से साख पर बट्टा लग रहा है। निगम बोर्ड व स्टैंडिंग की बैठक में पारित आदेशों या निर्णय के आलोक में समय पर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं दिया जाता है। श्रावणी मेले के नाम पर 243 स्ट्रीट लाइट की मरम्मत हो गई पर 49 वार्डों में छह महीने से खराब दो हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटें ठीक कराने के नाम पर टेंडर का हवाला दिया जा रहा है। सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए सदस्यों ने कहा कि लाइट मरम्मत के साथ ही निगम कार्यालय की कार्यशैली व टालमटोल की नीति में सुधार नहीं होने पर 10 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसपर नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने जल्दी कार्य कराने की बात कही।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निगम के सभी सात सदस्य आमरण अनशन कब शुरू करेंगे?
सभी सात सदस्य अगले 10 अगस्त से निगम कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे।
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