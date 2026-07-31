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Muzaffarpur News: परिषद अध्यक्ष ने डीएम को लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने डीएम को पत्र लिखकर बताया कि बैरिकेडिंग के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

Muzaffarpur News: परिषद अध्यक्ष ने डीएम को लिखा पत्र

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने शुक्रवार को डीएम को पत्र लिखा। इसमें उन्हें अवगत कराया कि जिला स्कूल से हाथी चौक, अमर सिनेमा रोड, छोटी कल्याणी होते हुए गरीबस्थान मंदिर तक की गई बैरिकेडिंग के कारण सड़क की चौड़ाई लगभग आधी रह गई है। इससे प्रभात सिनेमा चौक, मक्खन साह चौक, छोटी कल्याणी चौक, अमर सिनेमा क्षेत्र एवं आसपास के मार्गों पर जाम लगता है, जिससे व्यापारियों, आम नागरिकों तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

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