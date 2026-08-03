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Muzaffarpur News: शहर में अंचल कार्यालय खोलने की घोषणा का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुशहरी के अंचल कार्यालय की एक शाखा शहर में खोलने की मांग की गई थी, और यह निर्णय जन भावनाओं का सम्मान करता है।

Muzaffarpur News: शहर में अंचल कार्यालय खोलने की घोषणा का स्वागत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की घोषणा का स्वागत किया है। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मुशहरी में जो अंचल कार्यालय है, उसकी एक शाखा शहर में खोलने के लिए मंत्री से आग्रह किया गया था। परिषद की मांग व जन भावनाओं की कद्र करते हुए यह घोषणा स्वागतयोग्य है।

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