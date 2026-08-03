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Muzaffarpur News: निगमकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल पांचवे दिन जारी रही। हड़ताली कर्मियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के नेता ने कहा कि सावन के पहले सोमवार पर होने वाले मेले के कारण जुलूस नहीं निकाला गया।

Muzaffarpur News: निगमकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही। इस दौरान सफाई प्रबंध पूरी तरह चौपट रहा। हड़ताली कर्मियों ने बहलखाना में बैठक कर अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सावन की पहली सोमवार को लगने वाले मेले को देखते हुए जुलूस यात्रा नहीं निकाली गई। बहलखाना में बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया गया। इसमें आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया गया, जब तक कि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है।

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