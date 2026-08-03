Muzaffarpur News: फंसाने के लिए कट्टा रखकर वीडियो बनाने के आरोपित पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। तुर्की थाना क्षेत्र के बड़ा सुमेरा गांव में रास्ते में कट्टा का भय दिखाकर मारपीट करने के आरोप में राजकिशोर राम पर झूठा एफआईआर दर्ज कराने वाले शिवनारायण राम पर ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। जिला दंडाधिकारी ने उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। मामले की जांच के बाद तुर्की थाना के दारोगा राधेश्याम सिंह ने शिवनारायण राम के विरुद्ध 17 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल सड़क बंद करने के विरोध को लेकर फंसाने के उद्देश्य से राजकिशोर राम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिवनारायण राम ने आरोप लगाया था कि 15 अप्रैल की रात लगभग नौ बजे वह घर आ रहा था।

धरमपुर व सुमेरा पुल के बीच मो. ऐनुल व राजकिशोर राम ने कट्टा का भय दिखाकर उसके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे तो राजकिशोर राम को कट्टा के साथ पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं राजकिशोर राम ने भी इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 15 अप्रैल की रात लगभग आठ बजे वह अपने घर में खाना बना रहा था। इसी दौरान एक लड़के के माध्यम से शिवनारायण राम ने घर से बाहर बुलाया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला शिवनारायण राम सहित सात युवकों ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट करते व घसीटते हुए शिवनारायण राम के दरवाजे पर ले आया। वहां उसका हाथ बांध दिया गया। उसके पास एक कट्टा फेंककर वीडियो बनाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस उसे कट्टा के साथ थाना पर ले आई। दोनों मामले की जांच के बाद पुलिस ने शिवनारायण राम के आरोपों को गलत पाते हुए उसके विरुद्ध ही आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने उसके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की।