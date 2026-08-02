Muzaffarpur News: बैरिया बस टर्मिनल : होटल व व्यावसायिक निर्माण को दिल्ली की टीम ने किया सर्वे
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर का बैरिया बस टर्मिनल अर्बन चैलेंज फंड से आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा है। 104 करोड़ रुपये के फंड के साथ, नए प्रोजेक्ट्स जैसे डॉरमेट्री, होटल और मॉल बनेंगे। बुडको नई योजनाओं पर काम कर रहा है, और बस टर्मिनल परिसर के विकास का कार्य जारी है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बैरिया बस टर्मिनल को अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) से संवारने के साथ ही व्यावसायिक तौर पर विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली से पहुंची केंद्रीय टीम ने टर्मिनल परिसर के अलावा बाहरी इलाकों का सर्वे करते हुए व्यावसायिक पहलुओं को टोटोला है। आने वाले दिनों में यूसीएफ से 104 करोड़ का फंड मिलना है। इनमें यूसीएफ ग्रांट व केंद्र/राज्य से 26.26 करोड़ (25-25 प्रतिशत) मिलेंगे। शेष 50% राशि यानी 52 करोड़ का इंतजाम लोन या बॉंड से होगा。
प्रोजेक्ट का विकास
स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट को मिले करीब 50 करोड़ के अलावा यह राशि खर्च होगी। इसके माध्यम से पुरानी डीपीआर के तहत चार मंजिले टर्मिनल भवन का काम पूरा होगा। स्मार्ट सिटी के बजट में ग्राउंड फ्लोर तक ही काम हो सका है। यूसीएफ फंड मिलने से टर्मिनल परिसर में डॉरमेट्री भवन के साथ ही कई नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। टर्मिनल के बाहरी परिसर के सौंदर्यीकरण, सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग आदि के साथ ही होटल, मॉल, वेंडिंग जोन, दुकान, स्टॉल, कियोस्क आदि बनाए जाएंगे।
बुडको का प्रस्ताव
बुडको बना रहा प्रस्ताव।बस टर्मिनल को नए सिरे से विकसित करने को लेकर बुडको भी प्रस्ताव बना रहा है। इसको लेकर केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बस टर्मिनल निर्माण का काम बुडको ही करवा रहा है।
व्यक्तिगत टिप्पणी
टर्मिनल परिसर के बाहरी क्षेत्र में होटल, मॉल, दुकान, कियोस्क आदि को लेकर तकनीकी तौर पर हर पहलू को देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करने के बाद केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। टर्मिनल के बाहरी एरिया में काफी जगह उपलब्ध है।
- नारायण दूबे, सहायक अभियंता, बुडको
::::::::: बयान/नगर आयुक्त (थोड़ी देर बाद) :::::::::::::
बस टर्मिनल भवन पर होने वाला खर्च :
टर्मिनल भवन (चार मंजिल) - 43.18 करोड़
फर्नीचर - 5.18 करोड़
पानी, बिजली, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि - 11.91 करोड़
बैग स्कैनर, लेन सिस्टम, सीसीटीवी आदि - 6.47 करोड़
डॉरमेट्री/रेस्टोरेंट भवन पर खर्च :
डॉरमेट्री/रेस्टोरेंट भवन (दो मंजिला) - 5.26 करोड़
पानी, बिजली, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि - 1.43 करोड़
सीसीटीवी, बैगेज स्कैनर, एस्केलेटर आदि - 1.65 करोड़
डॉरमेट्री के मेन बिल्डिंग में फर्नीचर - 70 लाख
मेन बिल्डिंग में बिजली, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि - 1.43 करोड़
अन्य कार्यों पर खर्च:
ई-चार्जिंग स्टेशन - 07 करोड़
वर्कशॉप - 50.11 लाख
टॉयलेट (ग्राउंड फ्लोर) - 92.87 लाख
साइट डेवलपमेंट/सीवरेज, ड्रेनेज, टेंसाइल स्ट्रक्चर आदि - 13 करोड़
मोटराइज्ड गेट, सब स्टेशन, स्ट्रीट लाइट, पावर बैकअप आदि - 6.05 करोड़
इससे होगी आमदनी:
1. बस ऑपरेटर से यूजर चार्ज
2. बस, कार, बाइक, स्कूटी, ऑटो, ई-रिक्शा से पार्किंग शुल्क
3. दुकान व ऑफिस स्पेस का किराया
4. रेस्टोरेंट लीज/किराया
5. डॉरमेट्री शुल्क
6. ई-चार्जिंग स्टेशन से आय
7. टर्मिनल के अंदर व बाहर विज्ञापन शुल्क
8. टॉयलेट/वाटर एटीएम आदि का शुल्क
9. वर्कशॉप शुल्क
10. कियोस्क, वेंडिंग जोन व सेवा काउंटर से लाइसेंस शुल्क
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