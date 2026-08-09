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Muzaffarpur News: गरीबनाथ मंदिर रोड में फूल प्रसाद की दुकानें बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावण की दूसरी सोमवारी पर जिला प्रशासन ने बाबा गरीबनाथ मंदिर रोड से फूल-प्रसाद की दुकानें हटाईं। 200 से अधिक विक्रेता विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। विक्रेताओं का नुकसान की आशंका है।

Muzaffarpur News: गरीबनाथ मंदिर रोड में फूल प्रसाद की दुकानें बंद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावण की दूसरी सोमवारी पर जिला प्रशासन ने पहली बार बाबा गरीबनाथ मंदिर रोड से फूल-प्रसाद की दुकानें हटवा दीं। कांवरियों को परेशानी न हो, इसे लेकर 2 दिन से माइक से घोषणा की जा रही थी। शनिवार को दुकानें खाली कराने पहुंची टीम का 200 से अधिक विक्रेताओं ने विरोध किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। विक्रेताओं ने बताया कि मेले के लिए 50 लाख से अधिक की पूंजी लगाई थी। रोक से सभी को नुकसान होगा। प्रशासन का कहना है कि भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

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