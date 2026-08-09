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Muzaffarpur News: श्रावणी मेले में चूक हुई तो अफसर भी नपेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की घोषणा की है। डीएम ने कहा है कि मेला पूरी तरह से व्यवस्थित और दुर्घटनामुक्त होना चाहिए। भीड़ प्रबंधन के लिए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अवरोधमुक्त मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Muzaffarpur News: श्रावणी मेले में चूक हुई तो अफसर भी नपेंगे

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर शनिवार को डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कांवरिया मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने रामदयालु, आरडीएस कॉलेज, जिला स्कूल और बाबा गरीबनाथ मंदिर समेत कई प्रमुख स्थलों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया。

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सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

डीएम ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेला पूरी तरह दुर्घटनामुक्त और व्यवस्थित होना चाहिए। खासकर दूसरे और तीसरे सोमवार को कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए भीड़ प्रबंधन के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। सभी दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर मुस्तैद रहेंगे। एसडीओ और एसडीपीओ को पूरी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।

अवरोधमुक्त रास्ते का आश्वासन

डीएम ने फकुली मोड़ से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कांवरियों के पूरे रास्ते को अवरोधमुक्त रखने का निर्देश दिया। कांवरिया मार्ग पर अनधिकृत दुकान, वेंडर या वाहन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग स्थल के बाहर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ट्रैफिक प्लान का पूरी तरह पालन कराएं। व्यवस्था में चूक मिलने पर केवल संबंधित लोगों पर ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

पार्किंग स्थलों की सूची

दूसरी सोमवारी को बनाए गए आठ पार्किंग स्थल

1 रामदयालु सिंह कॉलेज

2 रामदयालु रेलवे स्टेशन

3 लंगट सिंह कॉलेज

4 बीबी कॉलेजिएट स्कूल मोतीझील

5 इमलीचट्टी बस स्टेंड

6 मुजफ्फरपुर क्लब मैंदान रोड कंपनीबाग

7 जुब्बा सहनी पार्क

8 जिला स्कूल

प्रश्न और उत्तर

श्रावणी मेला की तैयारियों में क्या-क्या शामिल है?
श्रावणी मेले की तैयारियों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक तैयारियां, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था शामिल है।
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