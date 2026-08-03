Muzaffarpur News: चेहल्लुम पर शहर में सुरक्षा सख्त, डीजे व हथियार प्रदर्शन पर रोक
Muzaffarpur News: संयुक्त आदेश - डीएम और एसएसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश - 14
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिटी। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे जिले को 14 सेक्टर में बांटकर 432 जगहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस की तैनाती की गई है। डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त आदेश जारी कर थानेदारों को अफवाह फैलाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। जुलूस के समय और रात में कंपनीबाग रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा। बड़ी करबला रोड को भी बंद किया जाएगा। यहां चेहल्लुम का मेला लगेगा। मंगलवार को चेहल्लुम पर शहर में दो बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। कमरा मोहल्ला से शाम में मातमी जुलूस निकलकर बड़ी करबला पहुंचेगा। वहीं, रात में सरैयागंज से कंपनीबाग तक सुन्नी मुसलमानों का अखाड़ा जुलूस निकलेगा। ब्रह्मपुरा का मातमी जुलूस मेहदी हसन चौक स्थित इमामबाड़ा आएगा। यहां भी रातभर अलग-अलग इलाकों से अखाड़ा जुलूस पहुंचेंगे। शहर के 8 थाना क्षेत्रों में कुल 77 जगहों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 480 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। चेहल्लुम में सबसे अधिक संवेदनशील नगर थाना इलाका है। यहां 18 जगहों पर स्टैटिक फोर्स और मैजिस्ट्रेट रहेगा। इसके बाद काजी मोहम्मदपुर इलाके में 17, मिठनपुरा इलाके में 13, ब्रह्मपुरा में सात, सदर व अहियापुर में 15 जगहों पर स्टैटिक फोर्स व मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है। चेहल्लुम के मेले की ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी होगी। प्रशासन ने जुलूस के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जुलूस में हथियार के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
24 घंटे सक्रिय रहेगा नियंत्रण कक्ष
सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बरती जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन पदाधिकारी को फायर ब्रिगेड वाहन को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सिविल सर्जन को सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में अपर समाहर्ता राजस्व कुमार प्रशांत और सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी रहेंगे।
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