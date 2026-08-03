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Muzaffarpur News: पुलिस की लापरवाही से हत्यारोपित को मिली जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: - आरोपित के विरुद्ध 90 दिन के अंदर नहीं की चार्जशीट - ब्रह्मपुरा थाना

Muzaffarpur News: पुलिस की लापरवाही से हत्यारोपित को मिली जमानत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। ब्रह्मपुरा थाना के नीलकंठ चौक के पास आपसी विवाद में विक्रम कुमार की पीट-पीट कर हत्या के आरोपित ब्रह्मपुरा पोखर निवासी आदित्य राज के विरुद्ध निर्धारित 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। पुलिस की इस लापरवाही का लाभ आरोपित को मिला। विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सोमवार को आदित्य को जमानत दे दी। पुलिस ने उसे दो मई को गिरफ्तार किया था। जेल में रहते सोमवार को उसके 93 दिन पूरे हो रहे थे। उसकी ओर से विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) में सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि निर्धारित 90 दिनों के अंदर आरोपित आदित्य राज के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। उसे इसका लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की गई। इस अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने उसे जमानत दे दी.

आपसी विवाद में पीट-पीट कर हत्या

नीलकंठ चौक निवासी विक्रम की मां आशा देवी के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में एक मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर थाना के बीबीगंज निवासी कुंदन कुमार, अमन गुप्ता, साहिल कुमार तथा ब्रह्मपुरा पोखर निवासी आदित्य राज को आरोपित बनाया था। एफआईआर में आशा देवी ने कहा है कि 28 अप्रैल की शाम लगभग 7.30 बजे आरोपितों ने मोबाइल पर कॉल कर बेटे को नीलकंठ चौक मंदिर के पास बुलाया। रात के 8.30 तक जब वह नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर कॉल की। उसने बताया कि वह ब्रह्मपुरा चौक पर है, जल्द घर आ रहा है। दस मिनट बाद किसी ने उसके मोबाइल से कॉल कर बताया कि एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसके साथ मारपीट की गई है। निजी अस्पताल से उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे फिर से ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आदित्य राज को कब गिरफ्तार किया गया था?
आदित्य राज को 2 मई को गिरफ्तार किया गया था।
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