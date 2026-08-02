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Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ मंदिर पर तैनात किए गए 200 स्काउट गाइड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद, 200 स्काउट गाइड बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं। ये स्काउट गाइड 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जलाभिषेक करने वाले भक्तों की सहायता करेंगे। उनकी टीम का नेतृत्व जिला संगठन आयुक्त रामभरोस पंडित और नवनीश कुमार करेंगे।

Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ मंदिर पर तैनात किए गए 200 स्काउट गाइड

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद रविवार को भारत स्काउट और गाइड के जिला सचिव दिलीप कुमार ने बताया कि 200 स्काउट गाइड सेवा में तैनात किए गए हैं। ये आठ-आठ घंटे के अंतराल पर टीम बनाकर बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर सेवा देंगे। सभी जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रविवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक सेवा देंगे। इनका नेतृत्व जिला संगठन आयुक्त रामभरोस पंडित एवं नवनीश कुमार द्वारा किया जा रहा है।

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