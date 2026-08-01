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Muzaffarpur News: प्रेम-प्रसंग में मंजू की हुई थी हत्या, प्रेमी का पिता गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: नरसंडा निवासी विनोद साह की पुत्री मंजू देवी की प्रेम-प्रसंग में हत्या कर शव को विशुनपुर सुमेर में झाड़ी में फेंका गया था। हत्याकांड में संलिप्त मंजू के प्रेमी के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंजू का छह वर्षीय पुत्र आर्यन लापता है।

Muzaffarpur News: प्रेम-प्रसंग में मंजू की हुई थी हत्या, प्रेमी का पिता गिरफ्तार

Muzaffarpur News: कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। नरसंडा निवासी विनोद साह की पुत्री मंजू देवी की प्रेम-प्रसंग में हत्या कर शव को विशुनपुर सुमेर में एनटीपीसी की चहारदीवारी के समीप झाड़ी में फेंक दिया था। शुक्रवार को एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि हत्या में संलिप्त मंजू के प्रेमी के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामले की विवरण

मामले में मंजू के पिता ने दामाद रवि कुमार, हरि पासवान, उसके पुत्र विकास कुमार, अस्पताल संचालक रंजीत कुमार समेत छह लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। एसडीपीओ ने बताया कि मंजू का छह वर्षीय पुत्र आर्यन लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार हरि पासवान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

शव की पहचान और परिवार की स्थिति

गौरतलब है कि विशुनपुर सुमेर में रविवार को मंजू का शव मिला था। मंजू के दो बेटे नानी के पास नरसंडा में रहते हैं। मंजू अपने पति से अलग रहती थी। कांटी में एक निजी नर्सिंग होम में काम करती थी। वह उसी नर्सिंग होम की ऊपरी मंजिल पर रहती थी। मंजू की मां ने एसकेएमसीएच में कपड़े से शव की पहचान की।

अन्य गिरफ्तारियाँ

इधर, चोरी के मामले में सोनू कुमार, अंकित कुमार व सोनू कुमार व मारपीट तथा हत्या के प्रयास मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हत्याकांड में किसकी गिरफ्तारी हुई है?
मंजू के प्रेमी के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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