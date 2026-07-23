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Muzaffarpur News: घर के सभी तालों की चाबियां ले गए हत्यारे, सिम विक्रेता समेत चार को उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के रामबाग चौरी मोहल्ले में 20 जुलाई को रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या हो गई। हत्यारे घर के सभी तालों की चाबियां ले गए, कोई कीमती सामान नहीं लिया। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह संपत्ति विवाद या कर्ज की वजह से हुआ।

Muzaffarpur News: घर के सभी तालों की चाबियां ले गए हत्यारे, सिम विक्रेता समेत चार को उठाया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। रामबाग चौरी मोहल्ले में 20 जुलाई की शाम रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या के बाद दोनों हत्यारे घर के सभी तालों की चाबियां भी साथ ले गए। हालांकि, हत्यारे कोई कीमती सामान नहीं ले गए, जबकि घर में कैश और गहने भी थे। आलमीरा और घर के तमाम बक्से व कमरों की चाबी का गुच्छा ले जाने के पीछे की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे दंपती से कुछ ऐसी चीज मांग रहे थे, जिसे वे देना नहीं चाहते थे। इसलिए हत्यारे चाबी ले गए, ताकि हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड को सौंपकर बता दें कि इन चाबियों से वी खुद बाद में तलाश कर ले। यह भी आशंका है कि अपराधी लॉकर आदि की चाबी समझकर तो गुच्छा नहीं ले गए। इधर, मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक सिम विक्रेता समेत चार को उठाया है。

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हत्यारों को फर्जी नाम पते पर सिम देने की आशंका

पुलिस सिकंदरपुर से दो, दामोदरपुर से एक और सकरा से एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ कर रही है। सिम विक्रेता पर हत्यारे के इस्तेमाल वाले सिम को फर्जी नाम पते पर बेचने का शक है। घर से चाबी ले जाने की नई जानकारी से मामले में नई गुत्थी बना दी है। पुत्र ने पुलिस को शुरू में संपत्ति विवाद की बात बताई, लेकिन एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। फर्दबयान में किसी से दुश्मनी की बात भी पुत्र ने नहीं बताई है। पुलिस अधिकारी अब अशोक और नीलम के नाम के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रहे हैं।

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किसी को बड़ी राशि कर्ज में देने के बिंदू पर भी जांच

पुलिस यह जानना चाह रही है कि अशोक ने किसी को कोई बड़ी राशि तो कर्ज नहीं दे रखी थी, जिसे लौटाने के लिए वह कर्जदार पर दबाव बना रहे थे। इसके लिए मिठनपुरा पुलिस ने परिजनों से मिलकर बैंक खातों की भी जानकारी ली है। पुलिस को पूछताछ में जानकारी हुई कि अशोक कुंवर काफी सतर्क रहते थे, इसलिए घर में बड़ी राशि नहीं रखते थे। उनके ज्यादातर रुपये बैंक खातों में होते थे। पेंशन में भी उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। साथ ही किराए व पैतृक गांव स्थित खानदानी जमीन से भी आमदनी है।

बेटे के लिए 60 लाख रुपये जमा करने की जताई थी इच्छा

अशोक कुंवर ने एक पड़ोसी को बताया था कि अगले पांच साल के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक बचत करेंगे, ताकि बेटे के लिए अच्छी पूंजी हो जाए। 13 साल पहले रिटायर हुए अशोक कुंवर को उस समय भी बड़ी राशि मिली होगी। रामबाग चौरी मोहल्ले की जमीन 33 साल पहले ली और उस पर मकान बनाया। उस समय वे नौकरी में ही थे। रिटायरमेंट में मिली राशि किसी प्लाट या अन्य जगहों पर तो निवेश नहीं किया या किसी को बड़ी राशि कर्ज में दी थी। हत्या के पीछे की साजिश का सुराग लगाने के लिए इन बिंदुओं पर पुलिस की जांच तेज हो गई है。

पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हत्या कब हुई थी?
यह हत्या 20 जुलाई को हुई थी।
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