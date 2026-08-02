Muzaffarpur News: थाली पीटते निगम कार्यालय पहुंचे हड़ताली कर्मी, शाखाओं को कराया बंद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय तक जुलूस निकाला, लेकिन शाम को सभी शाखाओं के गेट खुल गए। नगर आयुक्त ने श्रावणी मेले के लिए सफाई कार्य में सहयोग मांगा, पर कर्मचारी संगठन ने हड़ताल जारी रखने की बात कही।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। सुबह 10 बजे हड़ताली कर्मचारियों को जुलूस बहलखाना से थाली पीटते हुए निकला और कल्याणी, मोतीझील के रास्ते निगम कार्यालय पहुंचा। वहां नेताओं ने शाखाओं को बंद करा दिया। हालांकि, आंदोलनकारियों के लौटने पर दोपहर 12 बजे के बाद सभी शाखाओं के गेट खुल गए पर कर्मियों की उपस्थिति कम रही।

हड़ताल और नगर आयुक्त की बैठक इस बीच श्रावणी मेले और गंदगी के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने कर्मचारी नेताओं को बुलाया। हालांकि, निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अशोक राय, सह संयोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह व अन्य के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही।

सफाई कार्य की मांग सावन की पहली सोमवारी को लेकर साफ-सफाई व अन्य तैयारी को लेकर नगर आयुक्त ने सफाई आदि कार्य कराने में सहयोग मांगा। पर, मोर्चा के नेताओं ने हड़ताल का हवाला देते हुए वाहन यार्ड से गाड़ी निकालने या कर्मियों को काम पर लगाने का विरोध करने की बात कही।

नगर विधायक का सहयोग का अनुरोध इस बीच नगर विधायक रंजन कुमार ने भी हड़ताली नेताओं से बात कर श्रावणी मेले को लेकर कांवरिया मार्ग व अन्य जगहों बाहरी कर्मियों या मजदूरों को काम करने देने का अनुरोध किया। हालांकि, कर्मचारी संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं।

कचरे का ढेर और नगरवासियों की परेशानी तीन दिनों से सफाई कार्य ठप होने से शहर में कांवरिया मार्ग, बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर हर इलाके में कचरे का ढेर लगा है। 600 टन से अधिक कचरा जमा हो गया है। बीच-बीच में हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रमुख सड़क से लेकर गलियों तक फैली गंदगी व दुर्गंध के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वार्ड पार्षदों के स्तर से सोशल मीडिया के जरिए शहरवासियों से कूड़ा को लेकर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। शहर में रोज औसतन 200 टन कचरा निकलता है। हालांकि, सावन या अन्य त्योहार या विशेष अवसरों पर कचरे की मात्रा बढ़ जाती है।