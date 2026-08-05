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Muzaffarpur News: विधायक ने हुस्सेपुर जगदारी स्कूल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: साहेबगंज के हुस्सेपुर जगदारी मिडिल स्कूल का विधायक राजू कुमार सिंह ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि स्कूल की मूलभूत सुविधाएं शीघ्र दुरुस्त की जाएं। विधायक ने छात्रों से सवाल पूछकर उनकी शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अन्य स्थानीय नेता भी उपस्थित थे।

Muzaffarpur News: विधायक ने हुस्सेपुर जगदारी स्कूल का किया निरीक्षण

Muzaffarpur News: साहेबगंज। हुस्सेपुर जगदारी मिडिल स्कूल का विधायक राजू कुमार सिंह ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से कई प्रश्न पूछे। प्रमुख पति विकेश सिंह, गुड्डू कुमार सिंह एवं श्याम बाबू सिंह, पूर्व मुखिया त्रिलोकी साह, उषा त्रिपाठी आदि थे।

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