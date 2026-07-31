Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: पुल की रेलिंग से बाइक टकराई, युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: कटरा में एनएच 527 सी पर एक दुर्घटना हुई, जब एक बाइक पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस घटना में सीतामढ़ी के निवासी नरेश सहनी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें कटरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।

Muzaffarpur News: पुल की रेलिंग से बाइक टकराई, युवक जख्मी

Muzaffarpur News: कटरा। मझौली-चोरौत एनएच 527 सी पर शुक्रवार को पुल की रेलिंग से बाइक टकरा गई। इसमें सीतामढ़ी जिले के बोखरा थाने के चकौती निवासी बिल्टू सहनी का पुत्र नरेश सहनी घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से नरेश सहनी को कटरा अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। बताया जाता है कि नरेश भुसरा की तरफ से कटरा आ रहा था। इसी दौरान राजाडीह पुल की रेलिंग से बाइक टकरा गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।